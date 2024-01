Victoire de Martin Macik en camions dans la 5e étape, le leader Van Kasteren perd du temps

Le Tchèque Martin Macik a remporté la 5e étape du Dakar en catégorie camions, mercredi, après 118 km de spéciale et 527 km de liaison entre Al-Hofuf et Shubaytah, pour la plus courte étape de cette édition. Macik a devancé de 1:22 le Néerlandais Mitchel van den Brink. Un autre Néerlandais, Vick Versteijnen, a pris la troisième place à 7:55.