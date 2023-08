Victoire de Saelens/Van Parijs/Verdonck/Gillion/Laurent

La 45ème édition des 24 Heures de Zolder, qui fut marquée par un remarquable succès populaire avec 32.000 spectateurs présents, a été remportée par une Porsche 911 GT3 Cup. C'est l'exemplaire engagé par l'équipe August by NGT et piloté par les Belges Nicolas Saelens, Glenn Van Parijs, Nico Verdonck et Rodrigue Gillion, assistés par le Français Thomas Laurent qui a remporté la course avec 797 tours couverts.

L'équipage belgo-français s'est hissé aux avant-postes à mi-parcours pour définitivement prendre la tête dimanche matin. Les cinq pilotes ainsi que l'équipe NGT Racing, qui renoue avec le succès aux 24 Heures de Zolder après un hiatus de 15 ans, n'ont pas commis la moindre erreur. La Porsche N°15 devance de deux tours l'exemplaire N°1 de l'équipe PK Carsport de Bert et Stienes Longin, Peter Guelinckx et Dylan Pereira. À quatre tours des leaders, la Porsche RedAnt Racing N°12 de Sam Dejonghe, Ayrton et Yannick Redant et Kobe de Breucker complète le podium au classement général. Le Top 5 est monopolisé par les 911 GT3 Cup, la première non-Porsche étant la MARC II Mustang N°52 VDS Racing Adventures de Van der Straten / Vanspringel / Hermans / Busschaert.

NGT Racing gagne également en catégorie GTB avec la Porsche 718 Cayman GT4 N°63 de Arthur Peters, Gunther Van den Bergh, Kenny Herremans, Koen de Mulder et Tom De Boever. Septièmes au classement général, ils précèdent les vainqueurs en TA, la BMW M2 CS N°24 PK Racing de Tom Boonen, Koen De Wit, Matisse Lismont et Alon Day. Victoire en TB pour la BMW 330i N°34 JJ Motorsport de Jef et Bart Van Samang, Tom Werckx, Steve Maris, Bart et Paul Lievens.