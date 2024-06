Victoire à Detroit de Scott Dixon qui prend la tête du championnat

Au terme des cent tours du circuit urbain, et d'une course mouvementée, il a devancé Marcus Ericsson de 857/1000e de seconde, et Marcus Armstrong, qui décroche son premier podium en carrière, de 4.913 secondes.

Dixon, sextuple champion IndyCar, enlève sa 58e victoire en carrière et la deuxième de la saison après celle à Long Beach le 21 avril.