Victoire puis désillusion pour Kobe Pauwels à Barcelone

Vainqueur de la Course 1 samedi, le Limbourgeois Kobe Pauwels (Audi RS3 LMS) a abandonné avant même le départ de la Course 2 du TCR Europe ce dimanche à Barcelone, en Espagne, faisant une croix sur ses espoirs de titre.

L'officieux championnat d'Europe des voitures de tourisme vivait sa conclusion ce week-end à Barcelone. Pour sa première saison dans la discipline et sur circuit, Kobe Pauwels, 18 ans, était en lutte pour le titre avec son expérimenté équipier néerlandais Tom Coronel, leader avant les deux dernières courses de la saison.

Les deux pilotes de l'équipe belge Comtoyou occupaient la première ligne de la grille de départ de la Course 1, mais Pauwels était le plus prompt à s'envoler et n'a jamais lâché la première place tout au long des 12 tours pour s'imposer et revenir à 8 points de Coronel. Les deux pilotes emmenaient d'ailleurs un quadruplé Comtoyou complété le Français John Fillipi et l'Italien Nicola Baldan.