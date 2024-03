Week-end frustrant pour Cordeel en F2 à Melbourne, la saison de Fun Cup lancée à Mettet

Pénalisé de 10 secondes pour avoir été reconnu responsable d'un incident au départ, le Français Isack Hadjar (Campos Racing) perdait la victoire de la course sprint au profit du Tchèque Roman Stanek (Trident). Hadjar prenait sa revanche en remportant la course principale.

Qualifié en dix-neuvième position, le Belge terminait à la seizième place de la course sprint. Le pilote Hitech GP remontait dans le peloton au fil des arrêts de la course principale. Il profitait des arrêts des derniers tours pour prendre une 12e place finale.

La quatrième manche de la Formule 2 2024 aura lieu sur le circuit d'Imola, les 17-19 mai, dans le cadre du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1.

En Belgique, l'European Fun Cup a entamé sa saison 2024 sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet avec deux courses de 4 heures au programme. Trente-et-une Fun Cup figuraient sur la première liste des engagés de l'année.

La première manche disputée samedi après-midi a été remportée par la voiture championne en titre, la Fun Cup N°280 du Milo Racing. Kévin Caprasse, Lorenzo Donniacuo et Simon Tourneur ont devancé pour sept secondes Cédric Bollen, Michael Leenders et Raphael Bolle de Bal (N°424 M3M Racing) et Koen De Wit, Matisse Lismont et Pieter Ooms (N°415 Clubsport Racing), lauréats dans la catégorie Fun.