WRC: Ogier remporte au Kenya un duel au sommet avec Rovanperä

Et à la fin, c'est Sébastien Ogier qui gagne: le vétéran Français a gagné le rallye du Kenya dimanche, résistant au retour en trombe du jeune Finlandais Kalle Rovanperä, tenant du titre qui s'échappe en tête du championnat du monde (WRC).

Un vrai duel de générations. Qui a tourné à l'avantage du plus âgé. Le Français de 39 ans, octuple champion entre 2013 et 2021, termine ces 355 km éprouvants avec seulement 6,7 secondes d'avance sur le Finlandais de 22 ans, devenu en 2022 le plus jeune champion de l'histoire.