WRC: Rovanperä champion du monde, Neuville vainqueur en Europe centrale

Rovanperä a profité de la sortie de piste samedi d'Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota qui était le seul à pouvoir encore lui contester le titre même si ses chances étaient minces. Il n'a ensuite eu plus qu'à gérer sa course, laissant Neuville filer vers la victoire.

"Ogier et Loeb étaient déjà trentenaires lorsqu'ils ont remporté leurs premiers titres", a-t-il rappelé. Un autre grand nom du rallye, Colin McRae, aujourd'hui disparu, était lui devenu champion du monde en 1995 à 27 ans.

Les Français Sébastien Ogier et Sébastien Loeb ont remporté à eux deux 17 titres entre 2004 et 2021, 9 pour Loeb et 8 pour Ogier.

Ce dernier a d'ailleurs rendu hommage à Rovanperä dimanche en soulignant "son impressionnante saison", ajoutant "je suis sûr que ce n'est pas son dernier" titre.

Né dans le monde du rallye, Rovanperä s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs pilotes dans la catégorie reine du WRC.

Sur YouTube, on trouve des vidéos du jeune garçon blond aux yeux bleus au volant, sur la neige ou dans la forêt, à tout juste huit ans. A titre de comparaison, faute de moyens, Ogier n'a découvert la discipline qu'à 22 ans.

Prêt à courir aux portes de l'adolescence, le jeune Kalle se heurte toutefois à un obstacle de taille: la loi finlandaise, qui ne l'autorise pas à conduire faute de permis.

Direction donc la Lettonie, où le permis de conduire n'est pas requis pour participer à des courses automobiles, à condition que le copilote adulte prenne le volant lors des liaisons sur la route, entre deux épreuves spéciales.

- Records de précocité -

De l'autre côté de la Baltique, le natif de Jyväskylä, épicentre du mythique Rallye de Finlande, s'affirme rapidement et remporte trois titres consécutifs dans le championnat letton, de 2015 à 2017. C'est le premier record de précocité d'une longue liste.

Plus jeune pilote à marquer des points en Championnat du monde (Australie 2017, dès son deuxième rallye à ce niveau), il a également été le plus jeune à monter sur un podium du WRC (Suède 2020), le plus jeune leader d'une épreuve, en Estonie la même année, et le plus jeune leader du classement des pilotes après le Rallye Arctique 2021 en Finlande.

A 20 ans, il devient en Estonie le plus jeune vainqueur d'une manche du WRC, détrônant ainsi son compatriote Jari-Matti Latvala, désormais son patron chez Toyota.

Par sa précocité, Rovanperä est souvent comparé au Néerlandais Max Verstappen, comme lui passé par le programme de formation de Red Bull pour les apprentis pilotes, que cela soit en F1 ou en rallye.

Cette comparaison, "je l'ai déjà entendue et je pense que c'est plutôt flatteur", juge le Finlandais. S'il compte déjà deux titres mondiaux en WRC à 23 ans, Verstappen lui en compte 3 en Formule 1 à 26 ans.