WRC: Rovanperä, dominateur en Estonie, s'envole au championnat

Au volant de sa Toyota, le jeune Finlandais de 22 ans, champion du monde en titre, a écrasé ses adversaires, remportant toutes les épreuves spéciales lors des deux dernières journées et terminant avec près d'une minute d'avance sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai).

Kalle Rovanperä a dominé le rallye d'Estonie et s'envole au classement du championnat à l'issue de cette 8e épreuve sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC qui s'est achevée dimanche.

Au championnat, il compte désormais 55 points d'avance sur son coéquipier britannique de Toyota Elfyn Evans, 4e en Estonie, et 58 sur Neuville.

"Pour le championnat, c'est une épreuve importante pour gagner des points et c'était le plan" appliqué, a affirmé Rovanperä après sa victoire. "C'est mon rallye préféré de l'année et je savais que nous devrions aller vite et cela s'est bien déroulé", a-t-il ajouté.

Il a rendu hommage à son illustre compatriote Markku Alén en reprenant l'un de ses dictons, "si je veux aller vite, je vais vite" alors que la prochaine épreuve se déroulera chez lui en Finlande dans quinze jours.