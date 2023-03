WRC: victoire et succès historique pour Ogier au Mexique

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté dimanche le rallye du Mexique, troisième épreuve de la saison, et établi un nouveau record en gagnant pour la septième fois cette étape du Championnat du monde des rallyes (WRC).

A 39 ans, Ogier, compte dorénavant une victoire de plus que Sébastien Loeb (6) sur les pistes glissantes et exigeantes du Mexique et poursuit sa quête de records comme il l'avait fait lors du mythique rallye Monte-Carlo, première épreuve du calendrier, qu'il avait remportée pour la neuvième fois en janvier.