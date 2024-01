WRC/Rallye de Monte-Carlo: Neuville impérial, Ogier impuissant

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a été impérial ce week-end pour décrocher dimanche la victoire au Rallye de Monte-Carlo, privant le Français Sébastien Ogier (Toyota) d'un dixième sacre record dans l'épreuve.

Après avoir commis une petite erreur vendredi, un tête-à-queue qui lui a coûté une dizaine de secondes, Neuville s'est montré intraitable samedi et dimanche et a surclassé tous ses adversaires, et notamment le héros local, pour remporter la vingtième victoire de sa carrière, la deuxième en Principauté après 2020 .