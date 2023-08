Xavier Maassen signe la pole position des 24 Heures de Zolder

Quarante voitures ont pris part à la super-pole ce jeudi à 19 heures pour établir la grille de départ de la 45ème édition des 24 Heures de Zolder. Le Néerlandais Xavier Maassen s'est montré le plus rapide au volant de la Porsche 911 (992) GT3 Cup N°54 de l'équipe Q1 Trackracing qu'il partagera ce week-end avec Jan Lauryssen, John De Wilde et Dirk Schouten.

Auteur de la pole position au classement général ainsi que dans la catégorie GTA, Maassen a réalisé un chrono en 1:31.272, précédant pour 422 millièmes de secondes le Belge Glenn Van Parijs (Porsche N°15 August by NGT). Le Luxembourgeois Dylan Pereira (Porsche N°1 PK Carsport) et le Belge Sam Dejonghe (Porsche N°12 RedAnt Racing) complètent le Top 4. La premier pilote ne roulant pas sur Porsche est le jeune Nathan Vanspringel, cinquième sur la MARC Mustang V8 N°52 du VDS Racing Adventures.

Le poleman de l'an dernier, Cédric Wauters, a réalisé le meilleur temps dans la catégorie GTB sur la BMW M4 GT4 N°19 du Hamofa Motorsport et est même crédité du dixième chrono absolu. Maxim Van den Hove s'est distingué dans la classe TA en signant le temps de référence sur la Cupra TCR N°43 du GTE Racing, devant la BMW M2 CS N°24 PK Carsport que pilotera Tom Boonen en course. En catégorie TB, la Renault Clio Cup N°5 du JFT by PG Motorsport s'est montrée la plus performante grâce aux efforts de Tom Van Eenaeme.