Yani Stevenheydens décroche sa première victoire en Formule 4 à Lédenon

Yani Stevenheydens a décroché sa première victoire en monoplace à Lédenon dans le cadre du Championnat de France de Formule 4. C'est la première fois que le lauréat du Volant 'Road to F4' mis en place par le Royal Automobile Club de Belgique remporte une course en sport automobile.

Lors de la course 1 disputé samedi, Stevenheyden devait placer sa F4 au treizième rang sur la grille à la suite d'une pénalité de cinq places infligée au terme du meeting à Misano. "J'ai réussi quelques beaux dépassements pour finir huitième", commentait Yani.

"Par la grille inversée, je me suis retrouvé à la troisième place au départ de la course 2. J'ai très vite gagné une position avant qu'une intervention de la Safety Car ne fige le peloton. Mais une fois la voiture de sécurité rentrée au stand, j'ai réussi une très bonne relance puis un dépassement audacieux au point de me retrouver en tête. Ma monoplace était parfaitement réglée et j'ai signé le meilleur tour en course, trois dixièmes devant le deuxième temps. Au fil des tours, j'ai creusé l'écart pour finir avec deux secondes d'avance sur le deuxième. Sur la plus haute marche du podium, j'ai apprécié cette première victoire en monoplace."