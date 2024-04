Yani Stevenheydens et Lorens Lecertua s'imposent aux Coupes de Pâques de Nogaro

Effectuant une deuxième saison en Championnat de France de Formule 4, Yani Stevenheydens s'est particulièrement illustré. Après avoir dominé les qualifications en signant la pole position pour les courses 1 et 3, le pilote de Westrode a remporté la course 1 avec une seconde d'avance sur le Japonais Taito Kato. Le Français Jules Caranta a complété le podium.

Leader autoritaire de la course 3, Stevenheydens a été sanctionné d'une pénalité de cinq secondes pour départ anticipé. La montée en piste de deux voitures de sécurité ne lui permettait pas de creuser un écart suffisant pour conserver sa première place et était finalement classé septième. La victoire en course 3 est revenue au Français Jules Caranta devant le Thaïlandais Rayan Caretti et le Japonais Taito Kato.

Dans le championnat de France GT4, Lorens Lecertua et Stéphane Lémeret, chacun engagés sur une Alpine A110 GT4, ont connu un week-end positif. Lors de la course 1 disputée dimanche, Lecertua a pris la deuxième place au classement général assortie d'une victoire en catégorie Silver. Lémeret a pris pour sa part la deuxième place en catégorie Am. Lors de la course 2 tenue le lundi de Pâques, Lecertua a terminé 3e en Silver Cup et Lémeret 3e en Am Cup.