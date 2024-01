Yazeed Al-Rajhi, leader en autos, perd tout espoir de victoire après un accident

Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, leader du classement général en autos, a été contraint à l'abandon lors de la 6e étape du Dakar, la 48 heures chronos, jeudi. Le pilote Toyota, membre de l'équipe belge Overdrive, a été victime d'un accident en début de course. Il pourrait repartir pour la 7e étape, au lendemain de la journée de repos, mais ne peut plus espérer remporter le Dakar.

"Après le kilomètre 51, tout se passait bien sur un chott tout plat, nous étions à pleine vitesse et j'ai tapé quelque chose, nous avons fait des tonneaux et la voiture est endommagée", a raconté Al-Rajhi sur le site du Dakar. Al-Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk sont sortis indemnes de l'accident, a précisé l'organisation. "Ses espoirs de remporter le Dakar 2024 sont anéantis mais le Saoudien pourrait repartir pour l'étape 7 au lendemain de la journée de repos, à condition que son 4x4 soit réparé et respecte toutes les règles de sécurité imposées par la FIA. Par exemple, l'arceau de sécurité qui garantit la protection de l'équipage en cas de tonneaux ne doit pas être tordu ou cassé", ont ajouté les organisateurs.

Al-Rahji comptait 9 minutes d'avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah au classement général.