Transat Jacques Vabre: Denis Van Weynbergh termine 19e en Imoca

(Belga) Denis Van Weynbergh et le Français Tanguy Le Turquis (Les Laboratoires de Biarritz - No Limit 4 us) ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre mercredi soir à Fort-de-France, en Martinique, à 14h39 heure locale (19h39 heure belge), après 24 jours, 6 heures et 12 minutes de course.

Van Weynbergh et Le Turquis terminent 19e de la catégorie Imoca, remportée par les Français Thomas Ruyant/Morgan Lagravière (LinkedOut), arrivés jeudi 25 novembre après 18 jours, 1 heure et 21 minutes de navigation. Jonas Gerckens, l'autre Belge engagé dans cette course à la voile transatlantique en double, et son coéquipier français Benoit Hantzberg ont terminé quatrièmes de la Class40. Le Volvo 164 du marin liégeois est arrivé lundi à 8h58 heure locale (13h58 en Belgique) à Fort-de-France, après 22 jours, 31 minutes et 4 secondes en mer. Une heure, 58 minutes et 34 secondes avant le duo belgo-français, le Français Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santurde del Arco (Redman) ont débarqué en tant que vainqueurs de la Class40, après 21 jours, 22 heures, 33 minutes et 30 secondes de course. La 15e Transat Jacques Vabre, aussi appelée Route du café, s'était élancée le 7 novembre du Havre. (Belga)