Un premier membre d'une équipe olympique testé positif au coronavirus

(Belga) Un premier membre d'une équipe olympique qui participe aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin a été testé positif au coronavirus à son arrivée en Chine, ont annoncé les organisateurs lundi.

Sur 153 athlètes et officiels arrivées à Pékin dimanche, seul un test s'est révélé positif, ont assuré les organisateurs dans un communiqué sans donner plus de détails. Dimanche, les organisateurs avaient déjà annoncé que 39 personnes accréditées pour les JO avaient été testées positives au coronavirus. Lundi, trois autres personnes accréditées ont été testées positives en plus de deux personnes qui font partie de la bulle olympique. Ces six nouveaux tests viennent s'ajouter au 72 tests positifs sur les personnes arrivées en Chine entre le 4 et le 22 janvier. (Belga)