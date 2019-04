(bulletin mis à jour à 17h00)

On a relevé la nuit des températures minimales sous abri comprises entre -3 et 8 degrés.



On prévoit pour la nuit prochaine une légère hausse avec des valeurs de 4 à 9 degrés.



La journée du 1er mai débutera avec des brumes et brouillards dans la plupart des régions. Après la dissipation de la grisaille matinale, des cumulus alterneront avec quelques petites éclaircies mais le temps restera sec. Les maxima seront voisins de 16 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible et variable puis modéré à la mer de nord.





Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest avec des éclaurcies parfois larges à partir de la côte. Il fera plus frais avec des maxima autour de 14 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible et variable puis modéré d'ouest à nord-ouest.



Vendredi, le ciel sera souvent nuageux avec quelques averses, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps deviendra encore plus frais avec des maxima ne dépassant plus les 11 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à azsez fort de ouest-nord-ouest.



Samedi nous connaîtrons un temps variable avec de temps à autre une éclaircie mais aussi souvent des périodes nuageuses avec régulièrement quelques averses intenses. Elles seront localement accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil. Sur les Hautes-Fagnes, de la neige fondante sera possible. Il fera frais avec des maxima compris entre 5 et 10 degrés sous un vent bien présent de nord-nord-ouest.



Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux avec localement encore une averse. Maxima autour de 12 degrés dans le centre.



Lundi, des éclaircies et nuages alterneront et le temps restera le plus souvent sec. Maxima autour de 12 degrés dans le centre du pays.

Ce matin, les températures minimales au sol variaient de -5 à +5 degrés.

On prévoit pour la nuit prochaine des minima au sol compris entre 3 et 8 degrés.