Bénéfice net en hausse pour CBC Banque & Assurance en 2023

CBC Banque & Assurance a vu son bénéfice net croitre de 20% en 2023, à 174,8 millions d'euros, a indiqué lundi le bancassureur. Ce dernier a par ailleurs attiré 20.000 clients supplémentaires en Wallonie, se rapprochant un peu plus de son objectif de 100.000 clients de plus entre 2020 et 2025.