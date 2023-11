De nouveaux bons d'État à 5 et 8 ans à partir de décembre: voici les détails pratiques

L'Agence fédérale de la dette n'émettra finalement pas de bon d'État à un an en décembre, a annoncé vendredi le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. En revanche, des bons d'État avec une maturité de 5 et 8 ans seront émis le 11 décembre 2023.

"En concertation avec les experts de l'Agence, une maturité de 5 et 8 ans a été choisie pour l'émission de décembre, de manière à pouvoir gérer au mieux la dette publique", souligne le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. "De plus, les Belges pourront ainsi choisir de bloquer le rendement de leur épargne à plus long terme et recevoir un taux d'intérêt garanti d'année en année pendant toute la maturité du produit. Le taux d'intérêt brut de ces deux bons d'État sera bloqué à la fin de ce mois, ce qui le rendra à nouveau compétitif par rapport aux produits disponibles sur le marché."

La souscription directe auprès du service des Grands Livres pourra se faire du jeudi 30 novembre au jeudi 7 décembre 2023. La souscription auprès des banques pourra se faire un jour de plus, jusqu'au vendredi 8 décembre 2023. Il sera possible de souscrire à partir de 100 euros.