Des escrocs se font passer pour des collaborateurs de la FSMA, met en garde l'institution

Des escrocs se font passer pour des collaborateurs de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), met en garde cette institution jeudi. Ces individus prétendent aider des victimes de fraude à l'investissement à récupérer ou à débloquer des fonds perdus et en profitent pour leur soutirer de l'argent et des informations personnelles.

Les escrocs utilisent notamment les adresses électroniques suivantes : info@fsmacontact.online, support@billingfsma.com et support@fsma.co. Les adresses officielles de la FSMA se terminent toutes par @fsma.be, précise l'institution.

"La FSMA ne vous contactera jamais à l'improviste et ne vous demandera jamais de lui verser de l'argent. Elle ne vous demandera jamais non plus de lui communiquer des informations confidentielles, telles que le code PIN de votre carte bancaire ou un mot de passe", met en garde l'Autorité des services et marchés financiers.

Elle rappelle également que, n'étant pas un établissement financier, elle n'effectue jamais de démarchage auprès des consommateurs et qu'elle n'est pas habilitée à récupérer des investissements perdus ni à demander une rémunération en échange.