La consommation de viande passe en-dessous des 80kg par personne en Belgique

La consommation de viande en Belgique est passée sous la barre des 80 kg par habitant en 2023. Et pour la première fois depuis des années, la viande de porc représente moins de la moitié de la consommation, révèlent les chiffres de l'office statistique belge Statbel.

Le porc reste de loin le type de viande le plus populaire. Mais sa "consommation apparente" a diminué de plus de 6% pour atteindre 38,7 kg par habitant. Pour la première fois depuis 2010, la viande de porc représente moins de la moitié de l'offre totale de viande.

Statbel parle en réalité de "consommation apparente de viande". Car, en effet, il ne s'agit pas de la consommation réelle de viande par Belge, mais de la quantité de viande disponible sur le marché. En 2023, elle s'élevait à plus de 930.000 tonnes équivalent carcasse. Cela correspond à 79,6 kg/habitant, soit 1,2 kg de moins qu'en 2022.

Les consommateurs semblent opter plus souvent pour la volaille, notamment la viande de poulet. Sa "consommation apparente" a augmenté de près de 4% pour atteindre 16,4 kg par habitant. Depuis plusieurs années, la volaille est également plus populaire que le bœuf et le veau. Cette dernière a atteint 14,6 kg par habitant en 2023.