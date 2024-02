La lutte contre la fraude sociale a rapporté 385 millions d'euros en 2023: voici les infractions les plus fréquentes

Partager:

Les résultats financiers officiels dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en 2023 viennent d’être dévoilés.

Le ministère de l'Économie et du Travail vient de pbulier un rapport sur la lutte contre la fraude sociale dans le pays. Et les résultats sont probants: ils n'ont jamais été aussi élevés. Les infractions qui ont donné lieu aux recettes les plus importantes reflètent entre autres la crise du coronavirus puisque l'on retrouve les aides Covid indûment perçues à côté de la fraude aux cotisations sociales, du contrôle de la sous-traitance et des dettes sociales dans les secteurs de la construction et de la viande, des non-déclarations à l'ONSS et des faux indépendants et travailleurs fictifs.

"Ces excellents résultats viennent une nouvelle fois prouver que la lutte contre la fraude sociale reste une priorité pour ce gouvernement", a noté le ministre de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne. "D'une part, nous avons intensifié notre coopération avec l’ensemble des secteurs." Le Ministre rappelle que la politique de contrôle et de sanction a été renforcée et que pas moins de 280 nouveaux inspecteurs ont été recrutés. Selon ce dernier, les recettes 2024 pourraient atteindre un nouveau record. Quelles infractions sont les plus récurrentes et apportent les recettes les plus importantes?