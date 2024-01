La Tournée minérale revient en février pour une 8e édition

Le 1er février prochain, la Tournée minérale revient pour une 8e édition. Pendant un mois, les participants sont invités à faire une pause dans leur consommation d'alcool et en mesurer tous les bénéfices, fait savoir lundi l'asbl Univers santé dans un communiqué.

Pour appuyer leur démarche, les personnes qui pilotent cette tournée rappellent, en reprenant les données d'un rapport de l'Institut de santé public Sciensano, que le Belge boit, en moyenne, deux fois trop d'alcool par rapport aux recommandations, qu'un sur sept présente des signes de surconsommation d'alcool et qu'un Belge sur dix en consomme tous les jours.

Dès le 22 janvier prochain, un spot publicitaire de la 8e édition de la Tournée minérale tournera en télévision et en radio. Un guide détaillé, des flyers informatifs, un spot publicitaire pour les écrans des officines et des affiches viendront compléter les outils des organisateurs pour sensibiliser les Belges à cette nouvelle édition et les bienfaits d'une réduction de la consommation d'alcool.

Initié´e par la Fondation contre le Cancer en 2017, la Tournée minérale est aujourd'hui pilotée par l'asbl Univers santé.