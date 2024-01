Le nombre d'automobilistes qui ont fait appel au Bureau de tarification toujours en baisse

Une assurance automobile de responsabilité civile est obligatoire en Belgique, mais certains conducteurs éprouvent des difficultés à en obtenir. Des personnes qui ont causé plusieurs accidents ne peuvent souvent pas s'assurer ou uniquement à des tarifs élevés. Depuis 2003, les automobilistes qui ont été refusés à trois compagnies d'assurance différentes ou plus ou dont les primes ont trop augmenté après plusieurs accidents, peuvent faire appel au Bureau de tarification. Le Bureau les aide à établir des conditions d'assurance et des primes correctes. Les critères importants pris en compte lors de cette analyse sont la puissance de la voiture, l'âge du conducteur et l'historique des sinistres.

L'ensemble des demandes a donné lieu à 24.170 contrats au sein de différentes compagnies d'assurance, soit une légère augmentation en comparaison avec les 24.036 contrats de l'année précédente. Depuis l'exercice de 2018-2019, le nombre de demandes a systématiquement diminué.