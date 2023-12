Les clients de Crelan, d'Axa Banque et d'Europabank auront bientôt une carte Visa Debit

Visa Debit est, comme son nom l'indique, une carte de débit, explique le groupe Crelan. Lorsqu'un client l'utilise pour effectuer un achat, l'argent est immédiatement débité de son compte. Cela garantit à l'utilisateur de ne jamais y dépasser le solde disponible. La carte est en outre acceptée dans plus de 200 pays et auprès de plus de 80 millions de commerçants et peut être utilisée dans toutes les boutiques en ligne où le logo Visa apparaît.

Selon le leader des paiements électroniques, d'ici 2025, ce sont 6,3 millions de cartes émises par 7 banques belges qui auront migré vers Visa Debit.