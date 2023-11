Les faillites dans l'horeca au plus haut depuis octobre 2018

En plus de l'horeca, trois autres secteurs sont concernés par une hausse des faillites. Il s'agit des activités spécialisées, scientifiques et techniques (89 faillites), de l'agriculture et de la pêche (11 faillites) et des "autres services" (185 faillites).

En ce qui concerne le nombre de pertes d'emploi enregistré en octobre 2023, il s'élève à 2.707, ce qui correspond à une augmentation de 21,2% par rapport au mois de septembre 2023 (2.233). Cette augmentation est de l'ordre de 16,1% en Flandre et 59,4% en Wallonie.