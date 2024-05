Les prix du transport de conteneurs a grimpé en flèche sur un mois

Le transport d'un conteneur d'environ 12 mètres de long sur cet itinéraire a coûté près de 4.700 dollars (environ 4.300 euros) la semaine dernière, rapporte l'analyste maritime Xeneta. C'est plus de trois fois plus qu'un an plus tôt. La hausse est de plus de 46% sur un mois. Il s'agit des tarifs en cas de transport maritime organisé dans l'immédiat.

L'incertitude qui pèse sur l'approvisionnement des produits amène les entreprises à veiller à ce que leurs stocks soient reconstitués sans retard. Outre les perturbations en mer Rouge, la situation actuelle s'explique également par le fait que de nombreuses entreprises ne veulent plus revivre les problèmes logistiques rencontrés lors de la crise du Covid-19. Selon l'analyste Emily Stausbøll de Xeneta, cette situation incite les entreprises à se réapprovisionner dès le deuxième trimestre en vue de la période d'achats intense des fêtes de fin d'année, en lieu et place du troisième trimestre auparavant.