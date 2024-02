Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales vont bientôt augmenter

Les salaires des fonctionnaires et les allocations sociales vont connaître une augmentation en 2024 et 2025, a annoncé le Bureau fédéral du Plan mardi.

Dans ses prévisions pour 2024 et 2025, le Bureau du Plan estime que l'inflation atteindra 2,8% cette année et 1,8% l'année prochaine. Le taux de croissance de l'indice santé - utilisé entre autres pour calculer l'indexation des salaires, les allocations sociales et des loyers - devrait quant à lui atteindre 2,9% en moyenne en 2024 et 1,9% en 2025, contre 4,33%. l'année dernière.