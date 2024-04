L'inflation aux Pays-Bas grimpe à 3,1% en mars

Cette hausse de l'inflation est principalement liée aux prix de l'énergie et des carburants à la pompe. L'essence et le diesel ont augmenté en raison d'une hausse récente des prix du pétrole, à leur plus haut niveau depuis environ cinq mois.

L'inflation néerlandaise basée sur la méthode de calcul harmonisée au sein de la zone euro, légèrement différente de celle du CBS, est également pointée à 3,1%, contre 2,7% en février.