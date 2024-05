Pierre Crevits rempile pour quatre ans à la tête de Dexia

Le CEO de Dexia, Pierre Crevits, peut rester en fonction pendant quatre années supplémentaires, selon une décision prise lors des assemblées générales de cette semaine et communiquée vendredi à la presse.

Le mandat d'administrateur de M.Crevits a été renouvelé pour quatre ans, précise l'ancienne banque résiduelle. Par ailleurs, le patron du groupe Dexia, a également été confirmé dans ses fonctions d'administrateur délégué de Dexia Holding et de directeur général de Dexia pour la même période, prenant fin au terme de son mandat d'administrateur, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2028.

Afin de simplifier le groupe et à la suite du retrait des agréments bancaires et de services d'investissement de Dexia, il a également été décidé d'alléger la composition du conseil d'administration en réduisant le nombre de membres qui le compose de 13 à 10 administrateurs pour Dexia Holding et de 15 à 10 pour Dexia.