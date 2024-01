Près d'un tiers des actifs financiers est détenu par 1% de la population en Belgique

Un pour cent des Belges les plus riches concentrent près d'un tiers des actifs financiers (30,4%) et 10% détiennent 79% des actions cotées, dénonce dans un rapport publié lundi l'ONG Oxfam à l'occasion de l'ouverture du Forum Économique de Davos.

"Ces mesures doivent s'accompagner d'une fiscalité qui met à contribution l'extrême richesse, en taxant notamment les plus-values, les dividendes et les surprofits et en luttant efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale, préconise l'ONG.

Selon ce nouveau rapport sur les inégalités et le pouvoir mondial des entreprises, la fortune des cinq hommes les plus riches du monde - Elon Musk, Bernard Arnault (et sa famille), Jeff Bezos, Larry Ellison et Warren Buffet - a plus que doublé depuis 2020, passant de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars, soit un rythme de croissance de 14 millions de dollars par heure.

À travers le monde, 148 des plus grandes entreprises ont engrangé conjointement 1.800 milliards de dollars de bénéfices nets au cours des 12 mois précédant juin 2023, une hausse de 52% par rapport à la moyenne de la période 2018-2021.

Pendant ce temps, 4,8 milliards de personnes sont plus pauvres qu'en 2019. "La fortune d'un multimilliardaire pourrait dépasser les 1.000 milliards de dollars dans environ 10 ans si la tendance actuelle se maintient, tandis que la pauvreté ne sera éradiquée que dans 229 ans", calcule Oxfam.