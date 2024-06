Rappel de la mozzarella de la marque Carrefour Extra

La société Carrefour demande lundi de retirer du commerce le produit "Mozzarella di buffala campana mini" (120g) de la marque Carrefour Extra, vendu au rayon crèmerie de certains magasins Carrefour en Belgique et le rappelle auprès des consommateurs suite à la présence possible de listeria monocytogenes. Ce rappel de produit est dû à la présence possible de listeria monocytogenes.