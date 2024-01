Rappel de pâtés en raison de traces de listeria monocytogenes

En accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Meat & More retire de la vente et rappelle les pâtés "De Beauvoorderpaté (0,1KG/SC)" et "Paté van de chef (0,15KG/SC)" de la marque Buurtslagers/Bon'Ap en raison de la présence possible de Listeria Monocytogenes.