Si vous choisissez ces produits, vos repas de fêtes coûteront plus cher cette année

Comme chaque mois, on a analysé le prix de nos courses avec le panier RTL info / Test Achats, avec un constat: une partie de vos repas de fêtes pourrait vous coûter plus cher cette année, notamment si vous avez prévu de mettre au menu de la raclette et du saumon fumé.

Dans les supermarchés, les fêtes sont déjà partout. Sur les listes de courses, les menus de Noël et de Nouvel An se préparent progressivement. La plupart des clients que nous avons croisé s'attendent à payer plus cher cette année. Mais selon eux, le budget n'est pas le critère principal. "On fait déjà attention toute l'année, donc pendant les fêtes, on se lâche un peu", nous dit une cliente. "Par les temps qui courent, je crois qu'il faut se faire plaisir", nous dit une autre.