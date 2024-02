Vdk banque appelle à cesser le financement de l'industrie de l'armement

La banque belge vdk s'est jointe à 70 autres institutions financières internationales pour appeler le secteur à cesser tout financement de l'industrie de l'armement, lors d'une convention de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), organisée en Italie. À travers cette "Déclaration de Milan", signée en début de semaine et dévoilée jeudi, l'organisation internationale insiste sur le fait qu'il est nécessaire que les établissements financiers cessent d'investir dans l'industrie de l'armement pour qu'une paix et une prospérité durables deviennent possibles.