Almodóvar révèle à Venise son premier long métrage en anglais

JORGE GUERRERO Pedro Almodóvar, l'icône du cinéma espagnol, présente lundi en compétition au festival de Venise son premier long métrage en anglais, "The Room Next Door", une méditation sur la mort et l'amitié avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Après quelques tentatives infructueuses à Hollywood, Almodóvar a choisi de situer son film sur la côte est, dans l'Etat de New York, la ville qui lui avait ouvert les portes des Etats-Unis à ses débuts dans les années 1980.

Dans "La chambre d'à côté", Tilda Swinton incarne une correspondante de guerre atteinte d'un cancer en phase terminale, tandis que Juliane Moore interprète une amie romancière à succès qui accepte de l'accompagner dans ses derniers instants. L'acteur John Turturro complète le trio du film, qui réaffirme en anglais le credo mis en avant par Almodóvar depuis plus d'une décennie en Espagne: un cinéma de plus en plus mélancolique analysant la peur de la mort ou du déclin physique. Almodóvar avait déjà sorti en 2020 une première oeuvre en langue anglaise, "La voix humaine", un moyen métrage tiré de la pièce homonyme de Jean Cocteau, déjà avec Tilda Swinton dans le rôle d'une femme abandonnée.

Trois ans plus tard, il avait récidivé dans un format encore plus court avec "Strange Way of Life", un western gay mettant en scène deux cow-boys amoureux interprétés par Ethan Hawke et Pedro Pascal. Almodóvar avait alors estimé qu'il était temps de se lancer dans ce projet, plusieurs fois retardé, d'écriture d'un scénario et de réalisation d'un long métrage en anglais. A désormais 74 ans, l'auteur d'"Attache-moi!" et de "La Loi du Désir" est connu pour le contrôle rigoureux qu'il exerce sur sa production artistique. Tout, du scénario aux décors ou aux costumes, doit avoir votre approbation.