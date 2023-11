De hauts cadres d'OpenAI menacent de partir si le CA ne démissionne pas

Symbole de l'intelligence artificielle générative depuis le lancement de ChatGPT, il y a un an, OpenAI est dans la tourmente depuis la décision du conseil vendredi de se séparer du cofondateur et numéro un de la start-up, dont les cadres demandent la réintégration.

"Votre conduite a apporté la preuve que vous n'aviez pas les compétences pour superviser OpenAI", ont écrit les douze dirigeants de la société, parmi lesquels le numéro deux Brad Lightcap et la responsable technique Mira Murati.

Plus surprenant, figure dans la liste Ilya Sutskever, responsable scientifique, qui est lui-même membre du conseil d'administration.

En outre, plusieurs médias américains ont rapporté que cet administrateur aurait joué un rôle clef dans le limogeage de Sam Altman.

La structure de gouvernance d'OpenAI donne une importance renforcée au conseil d'administration, car il dépend d'une société à but non lucratif, qui chapeaute OpenAI, entité au statut social différend (à but lucratif mais limité).