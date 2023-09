Iran: le e-commerce souffre du blocage des réseaux sociaux

"Les dommages sont irréversibles", se désole la jeune femme de 24 ans. Car les bénéfices des ventes d'accessoires sur son compte Instagram "sont en baisse de 80%" sur un an.

La jeune entrepreneuse s'était lancée dans le e-commerce en s'appuyant sur l'engouement des Iraniens, qui ne font pas exception lorsqu'il s'agit de passer des heures à surfer et s'exprimer sur les plateformes de réseaux sociaux.

Ce décès avait déclenché un vaste mouvement de contestation qui a provoqué la mort de centaines de personnes et l'arrestation de milliers d'autres.

Depuis un an, les accès à Internet ont été tour à tour fortement limités avant d'être un peu assouplis avec la fin des manifestations.

Mais le blocage persiste pour les plateformes étrangères les plus populaires, comme WhatsApp et surtout Instagram, la plus populaire pour les boutiques en ligne.