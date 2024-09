Allemagne: victoire inédite de l'extrême droite à une élection régionale, Scholz sanctionné

John MACDOUGALL

L'extrême droite allemande AfD s'est largement imposée dimanche aux élections en Thuringe, dans l'est du pays, et talonne les conservateurs en Saxe, des scores sans précédent pour ce parti et qui représentent un nouveau coup dur pour la fragile coalition d'Olaf Scholz, selon les sondages à la sortie des urnes.

Les scrutins à valeur de test dans ces deux régions de l'ex-RDA, bastions électoraux de l'extrême droite, se sont déroulés dans un contexte particulièrement tendu, plus d'une semaine après le triple meurtre au couteau imputé à un Syrien à Solingen, qui a bouleversé le pays et relancé un vif débat sur l'immigration.