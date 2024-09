La Papouasie-Nouvelle-Guinée accueille le pape François

A Port Moresby, des rues auparavant poussiéreuses ont été balayées, les marchands ambulants ont été chassés et les drapeaux jaune et blanc du Saint-Siège sont suspendus aux lampadaires, où ils flottent sous la brise chaude de la mer de Corail.

Le pape débarque dans l'un des Etats les plus pauvres et les plus instables du Pacifique, où il s'adressera à des évêques, rencontrera des enfants des rues et célébrera une messe pour des dizaines de milliers de fidèles.

Parmi les milliers de personnes déjà rassemblées à Port Moresby, un groupe de 43 pèlerins a marché plus de 200 km depuis Morobe, sur la côte nord, traversant la jungle et la redoutable cordillère centrale, selon la Conférence des évêques catholiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour d'autres, le voyage a été moins ardu mais tout aussi transcendant. Comme pour Sophie Balbal, venue de l'île de Nouvelle-Bretagne, dans le nord-est du pays, pour représenter un groupe de mères de famille.