Le pape attendu à la mosquée de Jakarta pour une rencontre interreligieuse

Malgré un rythme effréné, le pontife de 87 ans est apparu souriant et en bonne forme depuis le début mardi de ce voyage de 12 jours, le plus long de son pontificat: plaisantant volontiers avec les fidèles, il n'a semblé gêné ni par la chaleur humide de Jakarta, ni par les nombreuses sollicitations, s'offrant même plusieurs bains de foule.

Jeudi, François doit s'exprimer à 09H00 (02H00 GMT) à la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, dans le cadre d'une une rencontre interreligieuse en présence des représentants des six confessions officielles: islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme.

Le pape y signera une déclaration commune avec le grand imam, Nasaruddin Umar, qui aura deux thèmes principaux: la "déshumanisation" liée aux conflits et à la violence contre les enfants et les femmes, et la protection de l'environnement, a confié le président de la Conférence des évêques indonésiens, Antonius Subianto Bunjamin.

Mercredi, le pape a déjà appelé à renforcer le dialogue interreligieux pour "contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance, lesquels – en déformant la religion – tentent de s'imposer en se servant de la supercherie et de la violence".