Philippines: arrestation d'un pasteur recherché par les États-Unis pour exploitation sexuelle d'enfants

"Apollo Quiboloy a été arrêté", a déclaré Benjamin Abalos sur sa page Facebook officielle, sans donner plus de détails. Le pasteur a été inculpé de traite d'êtres humains par un tribunal philippin.

Un pasteur philippin recherché aux Etats-Unis pour exploitation sexuelle d'enfants et de jeunes femmes a été arrêté, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur du pays, deux semaines après le début d'une chasse à l'homme pour retrouver ce prédicateur proche de l'ancien président Rodrigo Duterte.

Apollo Quiboloy, "fils de Dieu" autoproclamé et qui était le conseiller spirituel de Rodrigo Duterte, a fondé aux Philippines la secte nommée Royaume de Jésus-Christ (KOJC).

"Il s'agit d'un effort concerté de la part de toutes les personnes impliquées", a-t-il seulement indiqué. "Soyons fiers, aujourd'hui nous avons fait notre travail", a-t-il dit.

- De 12 à 25 ans -

En novembre 2021, le ministère américain de la Justice avait inculpé Apollo Quiboloy et deux autres hommes pour exploitation sexuelle de jeunes filles et jeunes femmes, âgées de 12 à 25 ans, entre 2002 et au moins 2018.

Selon l'acte d'accusation, le pasteur avait fait venir aux Etats-Unis "des filles et des jeunes femmes" comme assistantes personnelles avant de les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui sous peine d'une "damnation éternelle".