Vote terminé en Algérie pour la présidentielle, Tebboune grand favori

-

Les opérations de vote se sont terminées samedi en Algérie pour un scrutin présidentiel où le chef d'Etat sortant Abdelmadjid Tebboune, en lice pour un deuxième mandat, est donné grand favori, le principal enjeu étant le taux de participation.

Les bureaux ont fermé à 20H00 (19H00 GMT) après le prolongement du vote pour une heure de plus que prévu. A 17H00 (16H00 GMT), le taux de participation s'est établi à 26,46%, en baisse de sept points par rapport à 2019 (33,06%), selon l'autorité électorale Anie. Le chiffre de l'affluence sur la journée est attendu dans la soirée, et les résultats au plus tard dimanche.