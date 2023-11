Élection de Miss Univers: c'est la Nicaraguayenne Sheynnis Palacios qui remporte le titre

C'est la première victoire du Nicaragua à ce concours. La Thaïlandaise a été élue première dauphine et l'Australienne Moraya Wilson est arrivée troisième.

La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios a été élue samedi plus belle femme du monde lors du 72e concours de Miss Univers, au Salvador, qui incluait pour la première fois des mères et deux candidates transgenres.

Sheynnis Palacios, 23 ans, a reçu la couronne de l'Américaine R'Bonney Gabriel, Miss Univers 2022.

La plus belle femme du monde, qui s'est imposée face aux 83 autres participantes qui ont défilé en maillot de bain, en robe de soirée et en costume traditionnel a estimé que l'humilité et la gratitude sont ses principales qualités.