L'animateur phare de CNews Pascal Praud rejoint Europe 1 à la rentrée

Ce transfert, le plus important du mercato médiatique, renforce encore un peu plus le rapprochement amorcé il y a deux ans entre Europe 1 et la chaîne d'information CNews, propriété de Vivendi, qui partagent déjà plusieurs têtes d'affiche comme Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk.

La presse s'est fait l'écho d'un choix difficile pour l'animateur, qui quitte RTL, la deuxième radio la plus écoutée de France (10,1% d'audience cumulée au premier trimestre) pour la lanterne rouge des radios généralistes, dont les audiences se sont stabilisées sur la dernière vague (3,9% d'AC) après plus de dix ans de dégringolade.

L'arrivée de Pascal Praud permettra-t-elle à Europe 1 de remonter la pente ?