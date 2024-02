Le roi de Norvège, Harald, se "remet bien" de son infection en Malaisie

Le médecin personnel du souverain "est à Langkawi et constate que le roi se remet de son infection", a indiqué le Palais dans un communiqué précisant qu'il est "bien soigné à l'hôpital et reçoit un bon traitement".

Le roi Harald de Norvège, âgé de 87 ans et de santé fragile, "se remet bien" de son infection en Malaisie où il a été hospitalisé alors qu'il était en vacances, a annoncé le Palais royal norvégien mercredi.

Le roi Harald va rester encore "quelques jours" à l'hôpital et aucune date de retour n'a encore été décidée, selon le communiqué.

Le palais royal avait annoncé mardi que le roi avait été hospitalisé sur l'île de Langkawi, dans le nord-ouest de la Malaisie, pour une infection.

Doyen des souverains en exercice en Europe, le roi Harald, qui se déplace avec des béquilles, a multiplié les problèmes de santé et les arrêts maladie ces dernières années: il a notamment subi une opération du cœur et souffert de divers troubles respiratoires et d'infections.