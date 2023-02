Véronique Gallo est de retour sur RTL-TVI et Bel RTL: que va-t-elle y faire ?

Humoriste, auteure et créatrice de séries, Véronique Gallo reviendra sur le petit écran à partir du 20 février. Après avoir écrit plusieurs pièces de théâtre, l'artiste revient avec "Tout le monde", une série de capsules où le pitch se veut simple et en résonance avec l'actualité.

Voici le pitch: "Véronique, 46 ans, maman solo de 3 enfants. Tous les soirs, avant les infos, elle nous parle avec humour et sensibilité de ce monde qui ne tourne pas parfois pas très rond, et des réactions déconcertantes de ses enfants qui l’aident à le remettre un peu à l’endroit".

Ces épisodes, d'environ 1 minute 30, seront disponibles dès le 20 février avant le RTL info de 19H, du lundi au vendredi. À noter que les auditeurs pourront également retrouver ces séquences sur Bel RTL chaque jour à 11h45.

Un joli parcours

Née le 27 octobre 1976, Véronique Gallo est humoriste, comédienne, créatrice des séries « Vie de mère » et « Femme de vie ». Elle est également l'auteure de 3 romans. Elle vit en Belgique où elle partage son temps entre l'écriture, les tournées, les tournages et sa vie de maman. Après 4 one-woman-shows en collaboration avec Amandine Letawe et Jean Lambert « On ne me l'avait pas dit » (2008), « Mes nuits sans Robert » (2010), « Tout doit sortir » (2013), « The One Mother Show-Vie de mère » (2017), ainsi qu’un roman « Tout ce silence » (2012) et une pièce de théâtre « Chacun sa place » (2015), elle tourne avec son nouveau one-woman - show « Femme de vie », avec actuellement une résidence au « Grand Point-Virgule » à Paris, qui affiche complet tous les soirs. Ses deux derniers romans « Pour quand tu seras grande » et « L'Entropie des sentiments » sont édités aux Editions Héloïse d'Ormesson.