"Objectif atteint" pour Amadou Onana et les Diables Rouges

"Nous avons eu des occasions mais nous n'avons pas tué le match et je trouve que nous avons manqué un peu de finesse dans le dernier geste. C'était un match difficile sur un terrain compliqué. Les gens s'attendent à ce que l'on gagne facilement mais ce ne sont jamais des matches faciles en déplacement. L'Azerbaïdjan est un adversaire respectable qui nous a causé des soucis", a déclaré Onana.

Malgré la victoire dans la douleur, le joueur d'Everton se veut positif. "L'objectif était de venir ici et de prendre les trois points et l'objectif est atteint. Le plus important, c'est la victoire. De plus, nous sommes parvenus à garder le zéro."