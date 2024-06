Tedesco prêt à partir en Allemagne avec "un sentiment très positif"

Cinq buts marqués, aucun encaissé et deux victoires contre le Monténégro (2-0) et le Luxembourg (3-0), les Diables Rouges ont fait le boulot lors de leurs deux matches de préparation pour l'Euro 2024 et partiront mercredi en Allemagne avec un sentiment positif.

"J'ai un sentiment très positif avant le tournoi", a reconnu Tedesco samedi soir. "Nous avons travaillé dur. Theate, Vertonghen et Tielemans sont sur le retour et nous aurons plus d'options et de qualité."

Le sélectionneur regrette cependant le manque d'efficacité lors des deux rencontres. "Ce soir (samedi soir, ndlr), nous aurions pu marquer quatre ou cinq buts en première mi-temps. Nous n'aurons pas autant d'occasions à l'Euro. Nous avons les joueurs et les qualités pour finir les occasions mais nous devons être plus tueurs. Cela vous permet de faire la différence. Au bout du compte, nous gagnons 3-0 et c'est suffisant. Ce n'est pas non plus si facile contre le Luxembourg."

Samedi soir, deux des trois buts sont venus des pieds de Romelu Lukaku. "Ces buts sont importants pour lui. Nous sommes contents de ses buts, son pressing et son contre-pressing. Il a joué un excellent match et nous avons besoin d'un Romelu dans une telle forme."

Les Diables Rouges ont pu dérouler en seconde période face aux Luxembourgeois grâce notamment aux remplaçants. "Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. De Cuyper, Bakayoko, De Ketelaere, Vranckx et Carrasco sont montés avec une excellente mentalité. Ils ont montré que nous pouvions compter sur tout le monde."