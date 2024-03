Youri Tielemans retient le positif du match à Wembley

"C'est frustrant mais on savait qu'ils allaient pousser jusqu'à la fin", a déclaré Youri Tielemans au micro de RTL Sport. "On a essayé de faire des changements pour amener un peu de fraîcheur mais malheureusement, on n'a pas su garder le score. Je pense qu'on a joué une partie très positive. On a été agressifs par moments, on a vraiment travaillé en tant que groupe, on a trouvé les espaces quand il le fallait. C'était quand même un match très positif pour nous. Il va falloir analyser et voir ce qui n'a pas été pour rectifier certaines choses pour juin mais on peut partir sur de bonnes bases".

Tielemans a pris les deux buts belges à son compte. "Marquer à Wembley, c'est magnifique. Je l'ai déjà fait mais en marquer deux, c'est très plaisant pour moi et je suis très fier. Je suis content d'avoir su aider l'équipe", avance le médian d'Aston Villa.